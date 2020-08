La voce celestiale di Dajana aprirà la festa de La Voce di Manduria

Sarà Dajana D’Ippolito ad aprire la undicesima edizione della Festa La Voce di Manduria in programma sabato prossimo 22 agosto sul piazzale del sagrato della chiesa di Sant’Antonio. L’artista canterà dei brani inediti contenuti nel suo ultimo album che presenterà in anteprima sul palco de La Voce.



Dopo la passione per il jazz, Dajana ha scelto il genere degli inni sacri diventando in poco tempo una vera icona di quel genere. Un avvicendamento dovuto a quello che lei ritiene si stato un miracolo ricevuto da Natuzza Evolo, la famosa mistica calabrese per la quale la Chiesa ha aperto il processo di beatificazione. Durante la sua ultima gravidanza, la cantante è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza che metteva a rischio la vita del figlio. Quella notte strinse in mano un fazzoletto donatole da Natuzza Evolo e la pregò affinché intercedesse per il suo bambino. Nato prematuro ma salvo, Dajaja è convita di aver ricevuto il miracolo per il quale andrà a testimoniare davanti alla commissione ecclesiastica per la beatificazione della santa di Mileto in provincia di Vibo Valentia.



La bravissima artista savese che è già stata ospite di una precedente edizione della nostra Festa, fin da bambina mostra una naturale predisposizione per la musica che la porta, già dall'età di 5 anni, ad avvicinarsi con passione al canto partecipando allo Zecchino d'oro e, successivamente, a concorsi canori regionali e nazionali. Negli anni successivi si esibisce dal vivo sia come leader di una band che come solista.







Tra il 2011 ed il 2015 Dajana si diploma in Musiche Tradizionali e Jazz d' Insieme presso il conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Nel luglio 2013, dopo un viaggio in Brasile, terra meravigliosa, pubblica Desafinado, reinterpretazione di un brano senza tempo scritto da Carlos Tom Jobim, anticipando le sonorità dell'album in lavorazione.

Tra luglio e agosto 2014 pubblica il singolo Clementina, brano scritto e composto dalla stessa Dajana ed il nuovo lavoro discografico dal titolo Un vecchio noir.

Il disco è un omaggio ai suoni, colori e profumi del Brasile con una rivisitazione tecnica e passionale di jazz e bossanova a cui si accostano anche brani inediti.

Nell’autunno 2014 Dajana è fra gli 8 vincitori di Area Sanremo.

Nel Giugno 2015 Dajana vince il Premio Lunezia, con menzione speciale per la composizione del brano Clementina.

Tra i numerosi eventi live, Dajana si è esibita al Blue Note di Milano e al The Place di Roma, inoltre ha condiviso il palco con Ron, Franco Cerri, Renzo Rubino, Simona Molinari.

Nell’autunno 2015 Dajana chiude la tournée promozionale pubblicando il video del brano Un vecchio noir.

Nello stesso anno Dajana ospite di una mostra dedicata a San Giovanni Paolo II, ne incontra il ritrattista ufficiale, il Maestro Giuseppe Afrune.

Dalla condivisione delle reciproche esperienze di fede, Dajana raggiunge la completa consapevolezza che il talento ricevuto è dono grande di Dio, e decide di intraprendere un percorso artistico di musica sacra e liturgica, donando al Signore, fonte di ogni bellezza, la sua arte.

Nei 2 anni che seguono Dajana, impegnata in questo personalissimo cammino è chiamata ad essere voce ufficiale in numerose funzioni sacre avendo il privilegio di portare le sue preghiere in luoghi di fede unici quali Roma, Lecce, San Giovanni Rotondo, Assisi ed alla presenza delle più alte cariche della Chiesa Cattolica.

A dicembre del 2017 presenta ufficialmente questo nuovo percorso pubblicando una preziosa interpretazione dell’Ave Maria di Gounod, primo singolo dell’album di preghiere in lavorazione.

A marzo 2018 Dajana pubblica Madre dell’Amore, album di preghiere incline ad un ascolto trasversale che da subito riscuote un enorme successo. Dajana viene premiata come miglior cantautrice religiosa dell’anno e la sua interpretazione dell’Ave Maria di Gounod così come il singolo Madre dell’Amore ricevono in Spagna il Premio David come miglior pubblicazione dell’anno di musica cristiana contemporanea.

A dicembre 2018 Dajana pubblica il video Madre è, dedicato a Natuzza Evolo. Il singolo raggiunge il cuore dei fedeli della mistica calabrese tanto da essere considerato dai media nazionali un vero e proprio inno alla vita della futura Santa.

Ad aprile del 2019 Dajana è stata ricevuta personalmente da Papa Francesco con tutta la sua famiglia.

Nell'occasione ha potuto far dono personalmente al Santo Padre dell' album Madre dell'Amore.

Dajana è impegnata in diversi eventi live a diffondere i suoi brani e le sue preghiere in tutta Italia.