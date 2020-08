​“Musica per ascoltare". Col suo dj set Ferdinando Arnò incontra le nuove generazioni

“Musica per ascoltare" è il dj set del produttore e compositore Ferdinando Arnò che si terrà a Manduria, mercoledì 12 agosto in Largo Campanile, presso Angelè Pub con inizio ore 21.00. Un'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulle necessità ed i desideri delle nuove generazioni.

"Il primo passo è mettersi all'ascolto per comprendere quali siano le reali urgenze della nostra comunità" spiega Arnò. "Per Manduria sogno un cambiamento radicale in grado di accendere stimoli nuovi, un terremoto benefico che abbia come protagonisti i nostri ragazzi". L’evento, organizzato in collaborazione con Angelè Pub e Popularia, è ad accesso libero, nel rispetto delle norme anti Covid.