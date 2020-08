Mamme miss post Covid, fasce a due bellezze Messapiche

"Anta" anni e non sentirli, ma soprattutto non dimostrarli. Con queste qualità e tanta voglia di divertirsi, le manduriane Grazia Stranieri e Emanuela Rosito, hanno conquistato la giuria del concorso nazionale “Miss mamma Italiana” aggiudicandosi la fascia di “Miss mamma Radiosa” e “Miss mamma Fashion”.

Le due mamme pimpanti e per niente emozionate hanno sfilato sul palco allestito nella Masseria Maresca di Arnesano, Lecce. Madrina della serata, un’altra bellezza manduriana, Maria Chimienti, già “Miss mamma italiana gold” nell’edizione 2018 dello stesso concorso. Questa premiazione permetterà di partecipare alle fasi finali nazionali di "Miss Mamma Italiana Gold" (fascia di età 46-55 anni), in programma venerdì 4 settembre a Cesena.

Vincitrice della sera è stata invece Nadia Quarta di Monteroni. Ecco tutti i piazzamenti di questa 27sima edizione:

Miss Mamma Gold Cosima Fanelli 46 anni di Pulsano

Miss mamma eleganza Annalisa Carafa,

Miss mamma sorriso Giusy Belmonte

Miss mamma dolcezza Amelia Giannuzzi

Miss mamma Sprint Annamaria Renna.

Miss Mamma Italiana è un’idea TE.MA. Organizzazione spettacoli, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni.

Lo scopo principale del Concorso è quello di valorizzare al massimo la figura della Donna e, in modo particolare quello della Mamma, colei che con amore e dedizione si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa, per dirla con un luogo comune, l’angelo del focolare. La manifestazione di Monteroni, ottimamente condotta dalla responsabile per la Puglia Lucia Dipaola, Miss Mamma Italiana Glamour 2015, ha visto in gara ben 12 mamme, di età compresa tra i 25/45 anni e dai 46/55 anni per la fascia gold.