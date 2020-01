Accoglienza da star per il chitarrista Dario Pinelli e il suo trio in Francia

Una vera accoglienza che meritano le star è stata riservata a Parigi al chitarrista jazz manduriano, Dario Pinelli che con il suo trio si esibirà in due concerti, il 23 gennaio nella capitale e il giorno dopo nella città di Hauteville dove vivono dei parenti del virtuoso artista che lì coltiva vecchie amicizie di quando, da ragazzo, trascorreva le vacanze con la sua famiglia. E dove ritorna volentieri quando i suoi concerti lo avvicinano a quei luoghi a lui ancora tanto cari.

Con il suo trio, Pinelli gira in tutto il mondo dividendo la sua vita tra Manduria, dove vivono i suoi genitori e il suo studio a New York. L’idea di questo concerto francese è nata durante una réunion musicale di fine stagione dall’associazione «Musicole», scuola che insegna musica e pratica strumentale a più di un centinaio di allievi guidati da sette professori.

Dario Pinelli, 37 anni, si è formato nella musica classica, barocca ed è arrivato prima al jazz, poi al jazz manouche, genere in cui è diventato un riferimento mondiale, per arrivare all’attuale stile, unico sinora, che li comprende praticamente tutti. A Parigi e ad Hauteville presenterà il nuovo spettacolo, «Black Deceit» dove i musicisti si divertono a mescolare i generi, dove la musica gitana si mescola con i grandi successi della musica pop. Con lui ci saranno Ivano Corvaglia al basso e Marco Iunco alla batteria.

Per questa prossima esibizione la stampa francese gli sta dedicando ampi spazi mentre i luoghi delle due serate sono già tappezzate di manifesti a banner stradali luminosi come si deve ai normi importanti della musica mondiale. Nella tappa della «sua» Hauteville, Dario Pinelli suonerà anche per le sue due zie del posto e per i suoi due anziani ed emozionatissimi genitori che lo raggiungeranno per l’occasione.

«L’idea di venire a suonare qui lo ha sedotto, anche se abitualmente si esibisce in contesti molto più prestigiosi», ha dichiarato sul quotidiano francese «Le Progres» il dirigente della scuola «Musicole», Claire Berthet.

