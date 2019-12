Il rock-techno dei Putan Club all'Angelé: due bestie sulla strada

Dopo 5 anni e più di 700 concerti in tutto il mondo (Europa / Cina / Asia Centrale / Maghreb), i Putan Club fanno tappa a Manduria con un concerto all’Angelè Pub di Carlopio Scacchetti.

Il genere musicale dei Putan Club (François R. Cambuzat musica, chitarre, vox, computer, electronics) e Gianna Greco basso, vox, effects, computer, electronics), non appartiene a nessuna Chiesa (rock, techno, jazz, avant, o what the fuckever ) ma si da il diritto di essere tutto questo. E lo ha dimostrato, dalla Città di Messico a Pechino. Due bestie sulla strada. Chittare, basso, computer, industrial, techno/dubstep, elettricità e sauvagerie - come se Skrillex violentasse Birthday Party: groove ed elettricità.

Con una media di più di 200 concerti ogni anno, 1000 concerti dalla sua creazione, in Europa, Africa & Asia, così come parte di numerosi festival internazionali tali Bazant Pohoda (SK), Tomorrow Fest (Shenzhen, RPC), Milhoes (PT), Croisements Festival (Beijing, RPC), Amplifest (PT), il Putan Clud rimane iconoclastico, violento, groovy e risolutamente femminista-rivoluzionario. Transe, Dance e Sfida.

Questa sera, domenica 29 dicembre, all’Angelè Pub di Manduria, vico III Ferdinando Donno (alle spalle della chiesa madre), con inizio alle ore 22. Ingresso libero con obbligo di consumazione.