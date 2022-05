Battiti live “On the road”: Noemi a Cisternino: chi toccherà a Manduria?

Chi si esibirà a Manduria per questo On the road Battiti Live 2022? Bocche cucitissime nell’entourage dell’assessora allo spettacolo, Antonella De Marco a cui ha dato fastidio l’anticipazione fatta ieri dal nostro giornale sulla tappa messapica della kermesse musicale di Radio Norba compresa nelle dieci itineranti pugliesi.

Nell’attesa di conoscere il nome dell’artista prescelto e la data della sua esibizione, è certo che non si tratterà di un concerto ma di una liveclip, probabilmente in Piazza Garibaldi, con tanto di palco e cameraman.

Nel frattempo già due artisti dei nomi del format On the road si sono esibiti in altrettante piazze del Slento: Noemi a Cisternino e La Rappresentante di Lista a Ceglie Messapica, depennando così i loro nomi per la tappa manduriana.

La loro è stata un’unica esibizione realizzata nelle piazze centrali dei comuni scelti, Piazza Plebliscito per Ceglie e Piazza Garibaldi per Cisterinino, consentendo la partecipazione gratuita al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima. Un breve e intenso spettacolo filmato che sarà lanciato in onda su Italia Uno durante i cinque spettacoli dal vivo del 17 e 18 giugno di Bari, del 2 e 3 luglio di Gallipoli e del 10 luglio di Trani. In tanti sono accorsi per vedere e ascoltare dal vivo la leonessa del panorama italiano, Noemi, e i due frizzanti artisti siciliani con il loro tormentone “Ciao Ciao”.

Quando toccherà a Manduria, per gli abitanti messapici ci sarà quindi la possibilità di assistere, seppur per il tempo di qualche canzone dopo l’oscuro periodo di pandemia. E in attesa di scoprire il misterioso artista e la data manduriana, le prossime città annunciate sono Francavilla Fontana, Vieste, Lucera, Manfredonia, Massafra, Otranto e Martina Franca.

Marzia Baldari