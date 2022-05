Battiti Live 2022 farà tappa a Manduria nella versione “On the road” con un solo artista

La città di Manduria ospiterà una delle dieci puntate “On the road” dell’edizione 2022 di Battiti Live che quest’anno comprenderà cinque spettacoli dal vivo il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani e 10 serate “On the road” in altrettanti comuni pugliesi.

Il format “On the road” prevede l’esibizione di uno solo degli artisti del ricco cartellone della kermesse di Telenorba e Italia Uno.

Quello che toccherà a Manduria non è stato ancora annunciato come ancora sconosciuta è la data in cui si terrà l’evento. Le altre 9 location della On the road sono Cisternino, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Vieste, Manfredonia, Lucera, Massafra, Martina Franca e Otranto.