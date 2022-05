Il maestro Giuseppe Dimagli alll’Eurovision Song Contest 2022

Non si sentiva così elettrizzato sul luogo del lavoro da tanto tempo e pensa sia sorprendente. Giuseppe Dimagli, il truccatore manduriano ufficiale della Rai che in queste ore (e per le prossime sino al 14 maggio) sarà impegnato nella più importante kermesse canora a livello europeo: l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Dall’Albania all’Ucraina, dalla Lettonia alla Danimarca, le delegazioni europee da truccare per Giuseppe saranno tantissime: tra queste, gli ucraini Kalush Orchestra, l’israeliano Michael Ben David, l’inglese Sam Ryder e la bellissima Vladana dal Montenegro.

La competizione che ha visto l’anno scorso il trionfo della rock band italiana, i Maneskin, quest’anno approda al bellissimo PalaOlimpico torinese con la diretta esclusiva sulla Rai, una vera e propria famiglia per il visagista Giuseppe, grazie alla quale per sei giorni s’immergerà a pieno nel frenetico contest europeo. “È un vero e proprio circo ambulante della musica in giro per l’Europa – confessa il truccatore -, in cui sei completamente travolto”. Una macchina organizzativa in corsa, quella cui allude Dimagli confermando la grande responsabilità di essere parte di un evento internazionale così importante e da anni collaudato. Ci dice infatti: “E’ una grandissima emozione questa dell’Eurovision per me, mi sono riscoperto e con me tutto il team Rai della bellezza. Siamo continuamente sotto esame, ma è stato davvero stimolante. Ci voleva proprio”.

Il professionista ha raccontato che per ogni artista ha dovuto confrontarsi anche con il rispettivo equipe, sempre presente ed esigente, e con un interprete personale (anche se lui non ne ha avuto bisogno). L’esperto del beaty ha infatti alle spalle più di venticinque anni di esperienza nel settore e ha avuto il piacere di truccare e chiacchierare con star internazionali come Tom Hanks, Russell Crow o Sandra Bullock, l’inglese insomma non è stato un problema. Una nuova emozione questa di Torino che ha elettrizzato Dimagli e che rende la comunità manduriana ancora volta orgogliosa dei suoi concittadini.

Marzia Baldari