Musica e spring rolls, Arnò al Shangai di Lecce

L’artista e attivista manduriano Ferdinando Arnò propone una serata tra involtini primavera e musica, per la prima volta al ristorante Shangai di Lecce. Domenica 20 marzo alle 22.00, insieme al bassista degli Afterhours Roberto dell’Era, al batterista Lino Gitto del gruppo “The Winstons” e al maestro della BabuBand Angelo De Grisantis, Arnò trasformerà il ristorante cinese più antico di Lecce a palco musica. Una serata di intrattenimento pensata in funzione di, mai sopra le righe. Per chi vorrà avere un’anteprima esclusiva dei brani che verranno presentati alla serata, sabato 19 marzo dalle 16:30 alle 19.30 le prove dei musicisti saranno aperte al pubblico al Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Continuamente alla ricerca di nuovi luoghi evocativi per contenuti artistici, Arnò dopo aver suonato settimana scorsa un intenso concerto di solidarietà per il popolo ucraino nella bellissima Concrattedrale di Taranto, questa volta si lascia trascinare dai profumi orientali del locale leccese. In un periodo di rallentamento delle restrizioni pandemiche, il musicista manduriano regala allo spettatore un momento di spensieratezza e buona musica live tra un raviolo al vapore e l’altro.

Le iniziative organizzate dal compositore sono spesso motivate da un’urgenza interiore, come per la protesta convertita in musica contro la guerra in Ucraina e altre per condividere con questa sua terra d’origine tutto il suo bagaglio esperienziale e musicale là dove ci sono carenze di iniziative e strutture culturali. La musica è sempre il filo conduttore di Arnò che associa alle sue idee originali gli ambiti più disparati della comunicazione: l’ultimo progetto del manduriano è infatti un laboratorio per ragazzi introversi e con difficoltà comunicative che trovano proprio nel suo studio – casa, un luogo di pace e di musica dove poter comporre e suonare insieme.

Per info e prenotazione del ristorante Shanagai, al numero 0832 303913, Viale dell’Università, 13, Lecce.

M. Bal.