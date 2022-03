I White Queen con il frontman manduriano tornano sul palco a Ostuni

I White Queen con il frontman manduriano Piero Epifani (Piero Queen per i suoi numerosissimi fans) tornano sul palco dell’XXL Music Bistrot di Ostuni con un concerto in programma per venerdì 18 marzo 2022. Cena e spettacolo con inizio alle 22.00.

La tribute band dell’intramontabile gruppo inglese nasce nell’estate del 2003 in un locale chiamato “Don Piccio”, a Campomarino di Maruggio. Il nome è stato ricavato da un brano dei Queen edito nel 1974, White Queen, appunto.

Per partecipare all’evento è obbligatorio esibire il green pass rafforzato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. Info e prenotazioni 346 83 53 513.