“La Voce del tuo silenzio”, il femminicidio raccontato dal regista Patisso con le due manduriane

Sono da ieri iniziate le riprese del cortometraggio del regista oritano Antonio Patisso, il quarto che denuncia la violenza sulle donne. L’ultimo “La Voce del tuo silenzio”, racconta il punto di vista a ritroso di una bambina, Enza, che a dieci anni di età assiste alla spaventosa uccisione della madre per mano del dispotico padre. Nel cast anche Anna Gallo, attrice e direttrice dell’accademia “Le Nove Arti” e le due piccole allieve - interpreti manduriane Greta e Ludovica. Il corto sarà presentato e lanciato sui canali social l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna e dalle tv nazionali e regionali. L’anteprima sarà proiettata il giorno prima nell’aula consiliare del comune di Oria con la presenza della giunta comunale, imprenditori locali e altre autorità.

Dopo “Il tuo coraggio, la mia salvezza”, il giovane regista pugliese torna alla macchina da presa per mostrare ancora una volta le diverse sfaccettature della violenza sulle donne. Se nel corto precedente Patisso lancia allo spettatore l’importante e salvifico messaggio della denuncia per violenza domestica, questa volta l’uomo violento della sceneggiatura compie la sua strage proprio sotto gli occhi innocenti della figlia Enza. Nei tragici flashback della narrazione ambientati nella città di Oria del 1995, la piccola Enza ai piedi della tomba della madre rammenta la tragedia familiare che però non l’ha schiacciata. La bambina, ormai donna anche lei, è infatti cresciuta dagli zii Angela e Lucio e diventata moglie e madre di una piccola creatura che ha il nome della madre uccisa. Gli uomini raccontati dal regista e attore oritano, sono sempre viziati dal gioco o dall’alcool e riversano l’inettitudine e mediocrità della propria esistenza in furia violenta contro la donna al suo fianco. Ed è proprio nel giorno di ricordo delle conquiste politiche e sociali di emancipazione della donna e di testimonianza delle attuali violenze di genere, Patisso regala allo spettatore un altro punto di vista che imponga una riflessione comune.

Nel cast, oltre l’attrice storica di Mudù Anna Gallo e direttrice dell’accademia d’arte avetranese che porta sulle scene le due piccole attrici Greta e Ludovica di Manduria, anche Enza Merico, attrice-doppiatrice, l’attore – modello Francesco Savina e gli interpreti Mimmo Massafra, Patrizia Quartulli, Lucio Epifani, Ilario Coluccia ed Enzo Cozzetto.

Marzia Baldari