Dajana. Premio “Miglior Testo” al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo

È terminata nei migliori dei modi, questa prima edizione del Festival della Canzone Cristiana per l'ex cantate jazzista di Sava, Dajana D’ippolito in arte Dajana, in gara nella città di Sanremo, dove si aggiudica il premio “Miglior testo” con la canzone Padre Nostro. Il commovente duetto con il vincitore del talent show The Voice Senior Erminio Sinni ha convinto giuria e pubblico per la prima kermesse cristiana nella città dei fiori.

“Grata, immensamente grata” – scrive sui social Dajana, con annessa una fotografia a braccia aperte e sguardo sereno nella città di Sanremo. “Padre nostro è una preghiera universale – racconta la donna che dopo una lunga carriera nella musica jazz ha deciso di abbracciare la fede cristiana - in cui uomini e donne sono uniti sotto la stessa croce che non fa differenze. Lui, Dio, che ama tutti”. Un ringraziamento che la cantante dedica al suo Padre Dio, e ai suoi fan che l’hanno sostenuta in questo viaggio di vittoria canora.

Una canzone nata in una notte di novembre, ci svela la stessa Dajana sul social Instagram che, canticchiata al pianoforte ha poi preso forma grazie alla collaborazione di Erminio Sinni. Un legame professionale e di fede, quello con il professionista che va dalla passione per la musica cristiana alla devozione a Medjugorje dove insieme si sono recati. È sempre Dajana a riferirlo sulle piattaforme social dalle quali ha permesso al suo pubblico di seguirla costantemente nell’esperienza sanremese. In competizione con trenta cantanti e i loro brani tutti ispirati a Dio provenienti da tutta Italia, la savese porta a casa un premio e un’esperienza gratificante per un duetto che, scrive l’inviata a Sanremo Angela Calvini su Avvenire, darebbe filo da torcere anche a Mahmood e Blanco.

Marzia Baldari