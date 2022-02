L’avventura sanremese dei due amici manduriani della Voce: Giuseppe Dimagli e Simona Daversa

Inizia oggi a Sanremo una nuova entusiasmante esperienza professionale per due nostri amici manduriani. Giuseppe Dimagli, make-up Rai truccherà i presentatori Fabio Rovazzzi e Orietta Berti dallo studio tv galleggiante allestito sulla nave della città dei fiori. È alla sua decima edizione come make – up artist ufficiale della Rai per Sanremo.

Partito con centinaia di dipendenti Rai da Civitavecchia, il truccatore dell’emittente televisiva è già sulla Costa Toscana al largo di Sanremo che si prepara in vista degli intensi e frenetici momenti del Festival sanremese che quest’anno vedrà sul palco dell’Ariston ancora (e per il terzo anno di fila) Amadeus con le co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate.

L’altra manduriana presente da oggi a Sanremo è Simona Daversa, anche lei volto noto a La Voce di Manduria avendo presentato l’ultima edizione della festa; condurrà per ReteitaliaTv la manifestazione “Una Miss per Sanremo” dedicata quest’anno alla lotta al femminicidio.

Dopodomani la conduttrice, showgirl, presentatrice, attrice e cantante manduriana presenterà la sfilata delle aspiranti miss dall’hotel Des Anglais di Sanremo. L’evento sarà registrato e trasmesso sui canali Sky e sul digitale terrestre Canale Italia. La simpaticissima Simona si collegherà con dirette sui suoi canali social con qualche sorpresa anche per i lettori della Voce.

Marzia Baldari