Il baby modello manduriano in cerca del secondo titolo di “Mister Children Sanremo”

La città messapica sempr al centro della “Sanremo Fashion Week” sezione baby. Il piccolo Jeremias, vincitore l’anno scorso del “Premio Social”, riceverà quest'anno il premio non consegnato l'anno scorso per il rinvio della manifestazione dovuto ai contagi. Il baby modello sfilerà il 3 febbraio prossimo nella citta dei fiori.

Appena quattro anni, il baby modello sfilerà in presenza all’hotel di Sanremo con altri piccoli competitori per indossare la fascia di Mr Children Sanremo 2021. Una grande soddisfazione per la mamma e per tutta la sua famiglia dopo la vittoria social 2021 per aver ricevuto più “mi piace” alla foto scelta per il concorso.

Organizzato dall’agenzia Astro Agency, i titoli sono suddivisi per categorie di età: 0 -3 anni, 4-7 anni, quella in cui competerà Jeremias, e 8-13 anni. La Sanremo Faschion Week, è lo speciale defilè di moda che si tiene durante i giorni del Festival della musica italiana. In onda dall’emittente pubblica Rai, la giuria della kermesse nella città dei fiori ogni anno assegna, per diverse fasce di età, specifici titoli come quello in questione o altri come “Il Bambino & La Bambina più belli di Sanremo 2022” o “Miss & Mr Baby Wedding”. Un’importante occasione di visibilità per il piccolo, appena entrato nel mondo della moda, e per la stessa città di Manduria.

Non ci rimane che augurare un grande in bocca al lupo a Jeremias. Per l’evento moda di Sanremo, come da disposizioni nazionali in vigore dal 10 gennaio 2022, sarà obbligatorio presentare il Green Pass Rafforzato, quindi, la completa vaccinazione.

