Notre Dame de Paris, l'originale, anche a San Pancrazio Salentino - PREZZI E DATE

Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, torna sui palcoscenici di tutta Italia. Tra questi anche a San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi, nello spazio Forum Eventi che apre così la stagione dei concerti 2022. L’attesissimo musical sarà ripetuto per tre giorni di seguito dal 5 al 7 agosto prossimo. I biglietti saranno in vendita on line da domani su bit.ly/NDPItalia e dalle 11 di mercoledì 19 gennaio presso tutti i rivenditori autorizzati.

Prezzi: da 34 euro per poltrona numerata e 80,50 euro per poltronssima

In occasione dell'anniversario, lo show di Riccardo Cocciante avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

L’opera popolare moderna, inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali.