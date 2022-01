Dajana a Sanremo al Festival della canzone cristiana 2022

È tra i 24 concorrenti della prima edizione di “Sanremo Cristian Music”, il Festival della Canzone Cristiana 2022, è savese e si chiama Dajana D’ippolito in arte Dajana. Duetterà a Sanremo con il vincitore del talent show “The Voice Senior” Erminio Sinni sulle note di “Padre Nostro”, competendo con altrettanti artisti provenienti da tutta Italia dal 3 al 5 febbraio all’Auditorium di Villa Santa Clotilde.

«Sono felice ed emozionata come una bambina, non vedo l’ora di trovarmi lì a Sanremo per questa prima edizione del Festival della Canzone Cristiana» – racconta commossa Dajana nel suo video di presentazione pubblicato dal Festival sul canale YouTube. La prima rassegna cristiana in parallelo al Festival di Sanremo, che ha l’obiettivo – come si legge sul sito ufficiale – “di lodare Dio attraverso la musica nella Città dei fiori, il luogo che meglio rappresenta l’Italia in musica, Sanremo”. Ed è proprio la fede, che la cantante savese ha abbracciato qualche anno fa dopo una lunga carriera nel mondo dell’intrattenimento jazz e della musica tradizionale. “Quando mi chiedono chi è il mio produttore – continua Dajana nel video – io dico Dio. Da quando l’ho incontrato mi sono sentita amata. Ognuno ha la sua strada e il suo momento per incontrarlo”. Un cammino di fede che la porta a essere la voce ufficiale in numerose funzioni di tutta Italia.

Questa prima edizione tutta cristiana vede in giuria Gianni Testa come Presidente, Mariella Masi, Max De Palma e Paolo Maschio. A condurre la kermesse, Fabrizio Venturi e “Dj Mitch” di Radio 105 che durante le tre giornate di spettacolo attribuiranno due premi, quello del Festival e l’ambitissimo “Diretto per Sanremo Giovani 2023”. A chi vince, sono destinati anche una produzione discografica, un videoclip e un servizio fotografico con le Etichette Joseba Publishing e DDT Music Entertainment Italy.

Marzia Baldari