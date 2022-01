Contrordine: le aule pronte della Sacra Famiglia sono solo due

Non tutte le aule del plesso scolastico Sacra Famiglia saranno agibili per il rientro di lunedì prossimo, ma solo due, quelle situate al primo piano dove andranno le due sezioni ospitate nei locali della scuola Don Bosco.

E’ quanto si apprende dalle famiglie dei piccoli studenti destinatari di una comunicazione ufficiale dove viene fuori ben altro di quanto fatto intendere nella determina grazie alla quale l’amministrazione comunale affida i lavori di pulizia dei locali di via Antonio Bruno per la «necessità – si legge nell’atto pubblico -, di espletare il servizio quanto prima al fine di riconsegnare le aule scolastiche per la ripresa delle lezioni giorno 10.01.2022».

In effetti i 1400 euro che il comune pagherà all’impresa di pulizie incaricata, la «Scala Enterprice Srl» di Napoli, serviranno solo per ripulire e rendere abitabili solo le due classi con i servizi e i corridoi di passaggio.

Le famiglie dei bambini delle sette classi restanti che hanno trovato ospitalità nel plesso Enrico Fermi, dovranno aspettare almeno sino alla fine del mese prima di rientrare nella loro sede di appartenenza.

Si scopre infine che la fretta di rendere abitabili le due classi delle prime, è dettata dalla necessità di togliere i bambini dai locali della Don Bosco che dopo tre mesi si scopre non siano a norma perché prive di impianto di riscaldamento.