La manduriana Simona su Rete4 interpreta a Forum la moglie delusa e "vince" la causa

Interpretazione da Oscar quella della manduriana Simona Daversa protagonista della puntata odierna di Forum. Alla trasmissione televisiva di finti casi giuridici che va in onda su Rete 4, la bravissima show woman ha brillantemente interpretato la moglie disperata intenzionata a divorziare dal marito dopo pochi mesi dal matrimonio andato in crisi perchè la prima notte di nozze lo sposo aveva fatto entrare in casa il fratello ubriaco non consumando per questo il matrimonio.

Simona che ha impersonato la parte alla perfezione, ha citato anche Manduria accusando il compagno di averla «costretta a lasciare la mia Manduria per seguirlo nella sua città». La verosimile storia interpretata da Simona e dal suo marito Daniele (bravo anche lui) si è conclusa con il riconoscimento da parte del giudice delle pretese della manduriana che ha ottenuto la separazione e il mantenimento pari a 500 euro mensili.

Crescita nel mondo delle radio dove conduce tuttora un programma d'intrattenimento segeuitissimo su "Radio Studio 2", Simona Daversa è anche cantante e recentemente ha interpretato una parte nel film tragicomico “Il commissario Spiedone. L’assassino non sono io”, regia di Matteo Pedone. Ha collaborato anche con il nostro giornale conducendo alcune trasmissioni in streaming. Ad agosto era sul palco della festa di agosto de La Voce di Manduria.