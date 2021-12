Torna in scena Caterina Caselli e lo fa con il maestro Arnò

Il “casco d’oro” anni Sessanta dopo tanti anni è tornata sulla scena e lo fa con una produzione firmata Ferdinando Arnò. È Caterina Caselli, l’icona pop della musica italiana che ha deciso di affidarsi alla professionalità del maestro Arnò per la produzione e arrangiamento del brano “Solo per te” scritto e interpretato nel 2005 da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il brano è contenuto nella raccolta “100 minuti per te”, la prima che riunisce l’interno percorso artistico della cantante italiana.

“Ringrazio di cuore chi ha voluto farmi questo regalo. Una gran bella sorpresa”, scrive emozionata la Caselli su Facebook. Una nuova vita per quell’assolo struggente del frontman del gruppo salentino, grazie alle corpose corde della Caselli e l’arrangiamento del maestro. Fuori sul canale ufficiale YouTube della cantante, Ferdinando Arnò ha contribuito in “Solo per te” anche nella scrittura di un breve testo finale interpretato dallo straordinario attore italiano Filippo Timi, noto soprattutto per il suo ruolo di Mussolini nel film “Vincere” di Bellocchio. Il brano in questione è uno dei 100 brani compresi nella raccolta realizzati tutti in versione “Dolby Atmos”, un sistema di riproduzione audio multicanale – usato generalmente in contesti come il cinema – che permette all’ascoltatore di calarsi in un ambiente sonoro tridimensionale.

“Ho ascoltato per la prima volta in versione Atmos “100 minuti per te” nello studio dell'ingegnere del suono Pino Pischetola – continua sul social la Caselli -. Che brividi sentirsi immersi, avvolti dalle canzoni che ho cantato tante e tante volte nei locali di tutta Italia. Mentre ascolti la tua voce che troneggia al centro, tutto intorno i suoni dei vari strumenti accompagnano il brano… tutto è così nitido! Senti il basso che rimbomba nello stomaco, la batteria che sembra ti suoni accanto e quasi canta insieme a te, i violini che suonano avvolgendoti e girando intorno e sopra di te, la chitarra alla tua sinistra. E’ come stare sul palco a cantare dal vivo, un’esperienza inimmaginabile che consiglio vivamente a tutti – conclude.

Marzia Baldari