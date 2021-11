Due manduriane indossano la fascia di Miss Mamma

Altre fasce da collezionare per le due ”mamme miss” manduriane che continuano a vincere sfilate e a partecipazioni alle gare nazionali di bellezza riservate alle belle mamme. Sabato 13 novembre, nel gremitissimo teatro San Michele di Manfredonia, in provincia di Foggia, la bionda manduriana Grazia Stranieri, 56 anni, decoratrice, mamma di Alessia di 23 anni, ha vinto il titolo di “Miss mamma italiana evergreen” valevole per la finale nazionale.

Un’altra bellezza manduriana si è aggiudicato il pass per le finali nazionali: Maria Chimienti, mora, 58 anni, casalinga, mamma di Andrea e Simone di 29 e 26 anni che ha portato a casa la fascia di “Miss mamma italiana evergreen eleganza».

Le due signore che da anni calcano le passerelle di tutta Italia facendo incetta di premi, parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a settembre del 2022 a Igea Marina, sulla riviera romagnola. Le mamme partecipanti alla selezione di Manfredonia, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto prove di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche. Il concorso Miss Mamma Italiana, 29ª edizione, è una produzione di esclusiva nazionale della società TE.MA spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti.