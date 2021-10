Determinante il voto da casa per l'avventura a X-Factor di Vincenzo Destradis dei Westfalia

È fatta, i Westfalia sono ufficialmente i nuovi protagonisti di X-Factor e con loro il frontman di Avetrana Vincenzo Destradis. Giovedì 28 ottobre, il gruppo si esibirà in live per la prima puntata del talent show su Sky Uno e su Now. Per supportare il sogno del giovane avetranese Destradis e la sua band, occorre votare dalle 21.15 sul sito web xfactor.sky.it accedendo con le proprie credenziali, oppure attraverso i canali social ufficiali di X-Factor, Twitter o Facebook con il codice del gruppo o, ancora, scaricando direttamente l’app. X-Factor 2021.

«Con lui stiamo vivendo tutti un grande sogno», annunciano entusiasti i genitori di Vincenzo. L’ingresso dei Westfalia e del suo frontman a uno dei talent show più seguiti al mondo, ha visto, infatti, centinaia di avetranesi (e non solo) fare il tifo per il suo concittadino. Quello che gli sta accadendo - continuano i famigliari - è travolgente, e pensare che all’inizio vedeva X-Factor così lontano dal suo stile. La musica è sempre stata il suo mondo, da tempo si è tuffato a capofitto su di essa. Gli auguriamo di raggiungere i suoi obiettivi rimanendo sempre con i piedi per terra. Se lo merita», concludono.

Sono proprio i genitori del cantante, a essere i primi promotori dell’appello al televoto per tutti i conterranei pugliesi. Per continuare il loro percorso a X-Factor, Vincenzo e i Westfalia necessitano, però, del sostegno di tutto il pubblico, sopratutto quello salentino. Sarà, quindi, indispensabile il televoto per decretare l’interruzione o meno della loro partecipazione per la successiva puntata. Ad accompagnare il sogno della band, è il cantante Mika che nella selezione dei Bootcamp prima e degli Home Visit poi, ha scelto definitivamente per il suo Roster proprio i Westfalia. A costituire interamente la squadra di Mika, oltre i Westfalia, anche i talenti Fellow e Nika Paris.

Marzia Baldari