La piccola Alyssa protagonista nel cortometraggio “Black Holes”

È poco più che una bambina, il nuovo volto della “Scenic Academy” di Manduria, Alyssa, protagonista nel cortometraggio Black Holes. Ancora in corso di riprese, la piccola attrice debutta in un thriller – horror accanto ad attori del calibro nazionale come Lucia Batassa, Elisabetta De Gasperi e Luca Gaveglia. Ambientato in un castello nel secondo dopo guerra, quello della giovanissima è un ruolo portante nella sinossi del corto, bambina dolce e sensibile dai lunghi capelli biondi raccolti tra due fiocchi bianchi, capace di condizionare i temperamenti più austeri, come quello della governante della fortezza.

“Non uscire mai dal castello dopo il tramonto”, è solo una delle tante regole imposte dall’istitutrice della storia che si aggira nelle grandi sale del castello con due anziani signori. La rocca posta al centro di una vasta tenuta sarà, quindi, il luogo di presenze oscure e avvenimenti misteriosi. Tra i protagonisti, Rose, interpretata da Lucia Batassa, la direttrice dell’iconica sitcom italiana anni novanta “I ragazzi del muretto”, Elisabetta De Gasperi reduce dall’ultimo film di Gianluca Meis “Ventricoli”, è in Black Holes la signora Grace, la mamma di Alyssa, e ancora l’attore romano Luca Gaveglia nei panni di Alan. Una storia intrisa di colpi di scena che è soprattutto un viaggio psichico fatto di tormenti. Ad alleviare i turbamenti dei protagonisti sarà proprio la tenera presenza di Alyssa che si è già distinta durante la realizzazione del film, motivo di orgoglio per la Scenic Academy che lancia la giovane promessa in questo progetto.

Per chi ama il mondo della recitazione e vuole intraprendere questa carriera, le iscrizioni per la scuola di recitazione Scenic Academy sono ancora aperte. Per tutte le informazioni, la direttrice Francesca Scorrano ricorda che è possibile contattare l’accademica al numero 3289375616.

Marzia Baldari