Il sogno di XFactor per l'artista avetranese Vincenzo Destradis

“Tecnicamente siete uno dei gruppi più forti di questa edizione”. Basta questo apprezzamento di Mika ad alimentare i sogni del gruppo dell’artista avetranese Vincenzo Destradis. Con queste parole il componente di giuria di XFactor ha fatto la scelta per il suo team. Frontman del gruppo Westfalia, Vincenzo è di Avetrana e giovedì 7 ottobre ha sbalordito Mika durante l’esibizione live del Bootcamp di selezione. Si va agli Home Visit, all’ultima e agguerrita selezione, che potrebbe portare ufficialmente l’avetranese al talent show più noto al mondo.

«Non l’ho mai scritto qui - scrive il cantante pugliese su Instagram - insomma con i Westfalia abbiamo partecipato ad XFactor e siamo passati agli HomeVisit. È stato un mega piacere arrangiare Levitating di Dua Lipa per i BootCamp», conclude emozionato Vincenzo. Sono stati momenti di ambiguità e tensione per i Westfalia, quando il cantautore britannico ha espresso il suo giudizio: «Tecnicamente siete tra i più forti, ma emozionalmente c’è un blocco - ha confessato Mika -. Su questo, però, ci si può lavorare». Un grande sospiro di sollievo e commozione, quindi, per il solista e il suo gruppo Westfalia che conquista concretamente un posto per la fase decisiva. Nonostante la loro sia stata l’ultima esibizione al BootCamp, la straordinaria presenza in live è riuscita a strappare il consenso di Mika e a spodestare i rivali concorrenti “Why, The Moon”.

Dai locali di Bologna al palco di XFactor, passando anche dall'Angelé Pub di Manduria, il risultato dei Westfalia è senz’altro soddisfacente, sebbene la partita sia ancora tutta aperta per la creazione del Roster finale di Mika. Vincenzo, infatti, ora vive a Bologna, dove si è laureato in canto jazz presso il conservatorio G.B. Martini, ed è proprio a Bologna che con Jacopo Moschetto (al synth e alle tastiere), Enrico Truzzi (alla batteria) e David Paulis (al basso) hanno formato i Westfalia. Il gruppo, nato solo nel 2019 per puro caso durante una jam session, mescola melodie R&B, neo- soul e rock che probabilmente risentiremo, questa volta, davanti a milioni di telespettatori.

