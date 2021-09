Da Manuela Arcuri a Ron Moss, le star truccate e incontrate dalla truccatrice manduriana Screti

La manduriana Barbara Screti, truccatrice professionista, è appena tornata dalla 78˚ edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove ha ricoperto l’importante ruolo di Art Director Makeup Artist, capo responsabile di un team di bellezza. Barbara, ha deciso di raccontare a noi della Voce di Manduria la sua splendida avventura professionale veneziana rivelandoci come sono realmente le star dietro i sipari, prima dell’accensione dei riflettori. Tra le star incontrate e truccate da Barbara, all'interno del talk - show "Il Salotto delle Celebrità", troviamo Ron Moss, Manuela Arcuri, Elena Morali e ancora Dasha Kina, il cast del film di Banfi e tanti altri.

«Sono stati tutti carinissimi, e di grande umiltà devo dire – esordisce Barbara. Tra tutti sicuramente Ron Moss, una persona meravigliosa e disponibile nonostante la sua notorietà. Ho in mente i suoi sorrisi meravigliosi e i grandi abbracci come fossimo vecchi amici». Dal “vecchio” Ridge di Beautiful, la Screti ha avuto l’occasione di truccare anche la moglie Devin Devasquez. «Dasha Kina e Stefano Sala – continua Barbara parlando dei due modelli - sono stati carinissimi. Hanno viaggiato con me in motoscafo per raggiungere le suite. Due ragazzi di una bellezza esagerata, ma con altrettanta umiltà». Tra attori hollywoodiani e fashion styler, nel più sfarzoso e pittoresco evento è proprio la semplicità a spiccare, ci rivela la professionista manduriana del make up. Tra le attrici truccate da Barbara, troviamo ancora Mayra Pietracola - protagonista del nuovo film di Lino Banfi “Surprise Trip”, l’attore Walter Nudo e la moglie Roberta Nigro, la conduttrice televisiva Antonella Salvucci, l’attore statunitense Claiton Norcross – anche lui volto noto della soap opera Beautiful, infine il cantante Moreno e la sua fidanzata Barbara Francesca Ovieni.

«Ho avuto il privilegio non solo di poter assistere ai red carpet delle stelle hollywoodiane, dichiara la donna, ma anche di poter sfilare anch’io tra fotografi e giornalisti. Ero tanto imbarazzata ed emozionata». Barbara, nella sua carriera nel mondo dell’estetica ha partecipato a molti altri eventi importanti oltre alla Biennale di Venezia, Sanremo in particolare. «Venezia però è un'altra cosa», confessa la truccatrice. Quando un turista mette per la prima volta piede in questa laguna incantata, priva d'inquinamenti acustici, cade in un innamoramento che, durante i giorni della sua kermesse cinematografica, diventa onirico. Un sogno ad occhi aperti, quindi, che per la truccatrice manduriana Barbara Screti è diventato finalmente realtà.

Marzia Baldari