Sta spopolando sui social il videoclip di “I Wanna A Girl”, nuovo singolo dell’artista manduriano Giansettimo Mazza, in arte John 7th. Pubblicato pochi giorni fa su Youtube, il video musicale conta già più di mille visualizzazioni. «La chiave di tutto sta nell’ironia e autoironia» spiega l’artista, che ha deciso di realizzarlo «volutamente trash e colorato», utilizzando la tecnica del green screen.

Nel videoclip è ovviamente John7th il protagonista, che tra parrucche e occhiali da sole a goccia diverte in «un susseguirsi di immagini e scenari non legati da loro», dove il nostro eclettico artista «canta e balla inseguito da pattuglie di polizia americana, insieme a danzatrici folk o apparendo all’interno di una conferenza aziendale, nel deserto, tra le fiamme o surfando nello spazio». Il motivo della scelta artistica non è casuale: obiettivo del cantante manduriano è quello di strappare un sorriso, «in un periodo – ammette infatti – dove anche un sorriso vale tanto».

Il brano è stato arrangiato, suonato, registrato, mixato e masterizzato dal producer manduriano Simone Prudenzano presso il suo studio. Tra i guest Fabio Prudenzano alle chitarre.

