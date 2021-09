Truccate dal manduriano Dimagli e pronte per il red carpet di Venezia

“Ciao Amici, ho appena finito il mio red carpet e, soprattutto, l’evento che ho dovuto presentare qui alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Saluto e ringrazio il mio mitico truccatore Giuseppe Dimagli che come sempre opera miracoli. Saluto i suoi amici e tutti coloro che seguono il giornale di Manduria”. Sono le parole estratte da un breve video di ringraziamento realizzato dalla bellissima Monica Marangoni, giornalista e conduttrice televisiva Rai, rivolte al manduriano Giuseppe Dimagli presente quest’anno alla Biennale di Venezia come truccatore professionista. Oltre alla conduttrice di Italia con Voi e RadioRai2, Giuseppe truccherà anche la giornalista Paola Ferrari.

È ancora un’immensa emozione truccare personaggi dello spettacolo e giornalisti del piccolo schermo italiano, perché quella del manduriano Giuseppe Dimagli è una lunga carriera del beauty condensata soprattutto tra i backstage della storica emittente televisiva Rai. È un sogno ad occhi aperti che continua, e che in questi giorni si concretizza con la sua presenza all’evento mondano e artistico più celebre al mondo: la Mostra internazionale di Venezia. Sul lungo e ambito tappeto rosso, calpestato da centinaia di stelle del cinema e della televisione nazionale e internazionale, ci sarà anche un pizzico della città dei Messapi proprio sul volto delle giornaliste Rai Paola Ferrari e Monica Marangoni. È un sensuale e intenso smokey eyes per una e un rosso passionale sulle labbra per l’altra, che il truccatore Giuseppe sceglie come casuale – o forse no – tributo all’ardente tacco italico.

Sanremo, Ballando con le stelle, I migliori anni, Tale e quale show, sono solo alcuni dei rinomati programmi televisivi italiani cui il make up artist di Manduria ha partecipato facendosi apprezzare e amare da tutti per la sua competenza e il suo carisma. Sono tantissimi gli attori, giornalisti e conduttori incontrati nel suo percorso che ringraziano di cuore il truccatore per la sua maestria, spesso omaggiandolo con brevi video di gratitudine come quello realizzato dalla Marangoni. Video che noi della Voce di Manduria abbiamo ricondiviso e ricondividiamo, sempre, con grande ammirazione.

Marzia Baldari