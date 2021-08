All'Angelè Pub, "Spoken Word”, jam session con Ferdinando Arnò ed altri maestri

Il ricco calendario degli eventi estivi dell’Angelè Pub si arricchisce ancora di più. È in programma stasera nella piazzetta del largo campanile della chiesa madre, una jam session a cura del musicista e compositore manduriano Ferdinando Arnò dal titolo “Spoken Word”.

Insieme a lui, alcuni dei più talentuosi musicisti manduriani e non, che lo accompagneranno in un esperimento di improvvisazione basato sul groove e sul rhythm. «È la cosa che più m’intriga nella musica – spiega Arnò a proposito della modalità in cui suoneranno –, cercare di creare dei grandi momenti speciali, di adoperarsi in maniera che ogni persona possa esprimersi al meglio».

Tra i protagonisti della speciale serata, Dino Semeraro, Max Baldassarre e Simone Prudenzano (batteria/percussioni), Pierluigi Depierro (basso), Domenico Zizzi (bassotuba), Francesco Massaro (sax baritono), Achille Matricardi (controbasso e chitarra), Gaetano Carrozzo (trombone). Insieme a loro, l’attrice Sandra Caraglia e il ballerino hip hop Edgar Sardiello.

La Voce di Manduria organizzerà una diretta streaming dell’interno evento. L’ingresso sarà gratuito con possibilità di prenotare il tavolo. Inizio ore 21.30.