Gli Avion Travel dopo il trionfo degli azzurri per 48 persone di pubblico

Quarantotto persone, compreso lo staff e i tecnici della band, gli addetti alla sicurezza e lo staff del sindaco Gregorio Pecoraro, hanno seguito ieri sera il concerto degli Avion Travel all’interno del parco archeologico di Manduria. Sicuramente uno dei peggiori, per presenza di spettatori, della lunghissima carriera della band napoletana vincitaori anche di una edizione del festival di Sanremo.

Gli artisti sono saliti sul palco oltre la mezzanotte quando tutta Italia esultava per la conquista del campionato europeo di calcio e in tanti si riversavano in strada o sui balconi di casa per esultare sventolando il tricolore.

Un fallimento annunciato, l’ultimo di quattro eventi (un centinaio di spettatori in tutto) compresi nello sfotunato Ultra Moenia Festival che l’amministrazione Pecoraro, per il tramite dell’assessore alla cultura Andrea Mariggiò e il consulente dello staff cultura-spettacolo, Roberto Dostuni, ha acquistato per ventimila euro dalla ditta “Solution Touring” di Francesco Vergallo con sede a Pulsano.

L’impresa pulsanese, molto vicina al Centro Servizi Volontariato di Taranto e alla sua dirigente manduriana Anna Lucia Brunetti, ha venduto il pacchetto a scatola chiusa per i contribuenti (nel senso che non esistono atti pubblici in cui è possibile conoscere i particolari del contratto), riuscendo a piazzare per quella cifra soltanto un nome “Ultra Moenia Festival”.

Nella delibera dell’impegno di spesa, infatti, non è indicato nient’altro se non il pacco del Festival e la sua durata, dal 9 all’11 luglio. Niente nomi di artisti, niente di niente, solo il prezzo e le modalità di pagamento: 10.000 euro alla firma del contratto (già incassati) ed altri 10.000 oggi, 12 luglio. Esente Iva. «Un progetto si legge nell’impego di spesa -, che ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica e la storia, l'arte e lo spettacolo, in un contenitore culturale capace di far dialogare passato e futuro con un intenso programma di convention a tema, visite guidate, gemellaggi, archeo sub, eventi artistici ed archeofestival for kids». Questi ultimi eventi, tutti a pagamento pe il pubblico, sono organizzati da altre organizzazioni che non riguardano i quattro appuntamenti costati ventimila euro, anche questi con ticket d’ingresso da 6 a 16 euro.