“Combustioni Sonore”, 16 appuntamenti, l'Angelé Pub riaccende i riflettori e gli animi

Si è fatta prima attendere e poi è arrivata con l’anticiclone africano, ma finalmente la più bella stagione dell’anno è entrata nel vivo in tutto il Paese. Nelle infuocate e afose previsioni settimanali, la morsa di caldo non ha infiacchito gli animi, bensì divampato gli entusiasmi grazie alla rassegna sonora più attesa dai manduriani, e non solo.

Si tratta dell’evento musicale “Combustioni Sonore 2021”, che per la terza edizione torna a selezionare il meglio dell’underground musicale italiano e internazionale. A ospitare e organizzare l’evento è sempre il pub Angelè – in Vico Ferdinando Donno III a Manduria – che scagliona il calendario dell’intera rassegna tra le giornate del 10 luglio al 27 agosto. Sedici incontri all’insegna del divertimento, del buon cibo e tanta buona musica: un ritorno ai concerti – nel pieno rispetto delle normative anti – Covid – che, finalmente, profuma di normalità.

Da Roma a Milano, da Bari a Ravenna e, addirittura, Canada e Francia: un palco internazionale che pianta le sue radici proprio a Manduria. La straordinarietà della rassegna “Combustioni Sonore” sta proprio nell’organizzazione di un privato che decide – gratuitamente – di consegnare ai suoi paesani la performance di talenti provenienti da tutto il mondo.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

10 luglio- La Malasorte (Lecce)

12 luglio- Le Urla (Andria)

16 luglio- Deva Project (Lecce)

18 luglio- Clio and Maurice (Milano)

22 luglio- Plurima Mundi (Taranto)

25 luglio- Walter Celi (Bari)

27 luglio- Nakbyte (Lecce)

29 luglio- Marco Ancona (Lecce)

31 luglio- Pino Marino (Roma)

2 agosto- Giacomo Toni (Forlì)

4 agosto- OvO (Ravenna)

14 agosto- Yaraka (Taranto)

18 luglio- Franky Selector (Francia/Canada)

20 agosto- Guignol (Milano)

25 agosto- Tamè (Torino)

27 agosto- Nikaleo (Bari)

Grazie al supporto dell’etichetta discografica “XO la factory”, i concerti avranno luogo ogni sera alle 21.30 sul palco allestito sotto il campanile di Vico Ferdinando Donno 24, a Manduria.

Marzia Baldari