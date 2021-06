Gli eventi estivi quest’anno valgono 60mila euro ma sono tutti per il piacere della giunta

Il cartellone degli eventi estivi quest’anno vale 60mila euro ma sono tutti per il piacere della giunta

Questa estate nessun evento di spettacolo proposto da associazioni e privati, tranne qualche eccezione, riceverà contributi comunali. L’amministrazione Pecoraro ha deciso di finanziare solo gli appuntamenti ideati e organizzati dai propri assessorati alla Cultura e Sport e turismo con la consulenza del portavoce del sindaco, Roberto Dostuni che assorbiranno circa il 90% della somma messa a disposizione pari a 60mila euro.

Un terzo dell’investimento, 20mila euro, servirà a finanziare gli spettacoli del festival “Ultra moenia” che non saranno comunque ad ingresso libero ma con biglietto che va dai 6 ai 16 euro a persona.

Gli unici organizzatori esterni che riceveranno aiuti economici sono: Archeoclub, 500 euro per “Evento culturale: “Ahi Serva Italia. Letture dantesche" con Giuseppe Gelo”; L'Associazione Sportiva "Messapicum", 1000 euro per “MMA Messapicum fighting championship”, Parrocchia dell'Annunciazione di Torre Colimena, 1000 euro per “Cinema sotto le stelle”, Associazione Frammenti della presidentessa Loredana Ingrosso, 500 euro per “La Notte dell’Arte”; la Cooperativa Spirito Salentino, 3mila euro per “Notte tra i musei”.