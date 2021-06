Unitre chiude l’anno accademico con un concerto della band «Francesco Greco Ensamble»

L’Unitre, Università della terza età di Manduria, chiude l’anno accademico con un concerto della band «Francesco Greco Ensamble». L’evento musicale si terrà nella chiesa di Santa Maria a Manduria il giorno 29 giugno alle ore 19.30.

«Siamo arrivati alla chiusura di questo anno così difficile e combattuto – si legge nel comunicato stampa dell’Unitre -, un anno che ci ha costretti a metterci in gioco in un nuovo modo di relazionarci e fare cultura. Pur di ritrovarci – prosegue la nota -, abbiamo superato gli ostacoli della multimedialità, aspetto non scontato».

La serata musicale, fanno sapere gli organizzatori, «sarà l’occasione per salutarci, ringraziarvi e rinnovare i nostri obiettivi per il prossimo anno».