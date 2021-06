E’ uscito questa mattina e già conta migliaia di visualizzazioni su Youtube, il video di «Mohicani», l’ultimo brano dei Boomdabash e Baby K girato interamente a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Per una intera giornata, domenica 6 giugno, il ponte sul fiume Chidro è stato il set per la clip del brano che si candidata ad essere il tormentone dell’estate 2021.



Come già anticipato da La Voce di Manduria, il video racconta un finto ingorgo provocato dal bisonte della strada Kenworth W900A, guidato dai componenti dei Boomdabash che va in panne e si inchiota in mezzo alla strada impedendo il transito.

Il nervosismo degli automobilisti in coda (tutti a bordo di auto d’epoca), alle prime note di Mohicani, ma soprattutto alla vista della bella Baby-K si trasforma in festa con balli di gruppo e sorrisi. Il festino si protrae sino a sera con i protagonisti che cantano e ballano illuminati dalle fari delle auto e del camion americano.

Tutto intorno la spettacolare (e poco valorizzata) scenografia naturale del fiume Chidro, le bianche spiagge di San Pietro in Bevagna e il tratto di litorale che sovrasta il corso d’acqua. Peccato, nessun cenno di questi luoghi nei lunghi ringraziamenti della produzione Borotalco.Tv.



Eccoli elencati.