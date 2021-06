«Puoi Restare» il nuovo lavoro del trio «A Morte l’Amore» prodotto da Ferdinando Arnò

Viaggia in un'altra dimensione spazio-temporale il nuovo singolo del trio manduriano «A Morte l'Amore», realizzato con la collaborazione del producer e compositore Ferdinando Arnò.

«Puoi restare» è l'incontro sperimentale, e al tempo stesso la contaminazione tra l'attitudine indie pop elettronica e un approccio sonoro future/retro che attinge dalle vibrazioni tribali dei Rolling Stones negli anni Settanta.

Un brano volutamente ambivalente, nelle sonorità e anche nel testo, così come è ambivalente il nome della band, A Morte l'Amore. Un progetto d'avanguardia, nel segno delle soluzioni sonore non convenzionali, che ha debuttato nel 2016 con l'album omonimo edito da Goodfellas Records, seguito nel 2019 da Non Solo Moda, un invito in musica a spogliarsi dal narcisismo e dalle convenzioni per recuperare la nostra vera natura.