I Boomdabash e Baby-K bloccano la litoranea e la spiaggia del fiume Chidro

Litoranea bloccata a San Pietro in Bevagna dal bivio del centro commerciale sino al centro per la lavorazione del videoclip dei Boomdabash e Baby K che lancerà il nuovo singolo del gruppo salentino in coppia con l’icona femminile del rap - pop italiano che prende così il posto di Alessandra Amoroso, dopo due anni di collaborazione, nel sicuro tormentone dell’estate 2021 intitolato Mohicani e firmato dal quartetto specializzato in reggae e dancehall.

Gli artisti, blindati da un servizio d’orine severissimo che non permette a nessuno di avvicinarsi, prenderanno parte alle scene di un finto ingorgo lungo la litoranea. Da questa mattina una ventina di auto d’epoca sono ferme all’altezza del ponte del fiume Chidro dove sarà girata la scena madre: una finta lite tra automobilisti esausti della lunga attesa sotto al sole che sfocerà in una danza e canto di gruppo sulle note di Mohicani.

Vigili urbani di Manduria e volontari delle associazioni della Protezione civile di Manduria da questa mattina presidiano la zona deviando il traffico sulle vie alternative. Circostanza che non è gradita da molti villeggianti diretti al fiume costretti a cambiare i propri programmi.