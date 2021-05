I Boomdabash nelle marine di Manduria per girare il video del tormentone dell’estate 2021

I Boomdabash puntano ancora sul litorale Messapico per mettere il timbro, per il quarto anno consecutivo, sul tormentone della prossima estate sul cui titolo e melodia vige il più assoluto riserbo. Il gruppo salentino non cambia la location per il video che si candida già campione di visualizzazioni e d’incassi e scelgono anche quest’anno come sfondo le marine di Manduria. La data non è ancora certa.

La produzione dell’opera, «Borotalco.tv» ha già inviato sul posto i propri referenti che hanno selezionato i luoghi più adatti allo scopo. La casa di produzione milanese ha già ottenuto dal comune di Manduria tutte le necessarie autorizzazioni per operare in sicurezza. Poche ancora le indiscrezioni sulla scenografia. Certo invece il massiccio impiego di comparse e di auto d’epoca.

Occasione d’oro per il comune di Manduria che per la seconda volta godrà di una eccezionale promozione del tutto gratuita. Il video dello scorso anno del brano «Karaoke», cantato insieme all’altra artista salentina Alessandra Amoroso, ha totalizzato sinora 122milioni di visualizzazioni solo su YouTube.

A portare ancora una volta i Boomdabash sulle coste della città Messapica, è stata sicuramente la consolidata amicizia degli artisti salentini con il manduriano Mimmo Breccia (è stato suo l’interessamento anche per l’edizione del 2020). Il sindaco Gregorio Pecoraro non si è fatto sfuggire l’occasione firmando l’autorizzazione per le riprese raccomandando solo il rispetto delle norme sul distanziamento sociale anti Covid.

Nazareno Dinoi