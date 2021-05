Le vacanze di Damiano (Maneskin) a Campomarino di Maruggio

Il frontman dei Maneskin, il gruppo musicale del momento, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021, ha passato le vacanze estive della sua adolescenza a Campomarino. I suoi parenti, di origini pugliesi (la nonna e tutti i suoi parenti da parte di madre sono di Bari, ndr), hanno da sempre scelto le coste maruggesi come meta per le loro vacanze estive. Sin da piccolo, Damiano David (è questo il suo nome) ha infatti passato le sue giornate d’estate in compagnia degli amici nella piazzetta e nelle acque di Campomarino. Anche se non torna più in Puglia da quando ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione a X-Factor nel 2017, il cantante romano pare abbia deciso di godere delle coste pugliesi lo scorso settembre – subito dopo un viaggio in Grecia –, approfittando della movida estiva maruggese in quel periodo pressoché assente.

La sua presenza sulle coste salentine è documentata da alcune foto ancora visibili sui profili social e, privatamente, dalle foto ricordo di eventi festa, il matrimonio di una coppia maruggese amica di famiglia del cantante. La famiglia che risiede a Roma ha acquistato la villetta a Campomarino che per anni ha preso in affitto.

Insieme ai suoi tre “compagni di vita”, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, il giovane cantante con la sua band ha rivoluzionato il panorama musicale italiano, portando alla ribalta un genere – il rock italiano in particolare – che fino a pochi anni fa era “completamente assopito”.

Dopo una carriera passata come artisti di strada per le vie di Roma, partecipano dapprima al Pulse – High School Band Contest nel 2016 e lo vincono, debuttando poco dopo con il primo concerto ufficiale al Meeting delle etichette indipendenti. Il boom arriva grazie ad X-Factor del 2017: con Manuel Agnelli come coach riescono a classificarsi al secondo posto, conquistando però l’attenzione dei media e l’amore del pubblico. Quest’anno la vera consacrazione, con i trionfi a Sanremo e Rotterdam.

Antonio Dinoi