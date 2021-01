Mara, una manduriana nella nuova fiction di Rai Uno "Il commissario Ricciardi"

Nuova affermazione televisiva per l’attrice manduriana Mara Spinelli che ha ottenuto un ruolo nella nuova fiction di Rai Uno dal titolo “Il commissario Ricciardi” in onda dal 25 gennaio sulla rete nazionale. Nella film a puntate la bravissima Mara sarà “la Capera”, parrucchiera maestra di chiacchiere di quartiere che comparirà nella quarta puntata della serie composta da sei parti.

La nuova fiction è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Protagonista Lino Guanciale, per la regia di Alessandro D’Alatri. Le vicende sono ambientate nell’affascinante Napoli degli anni ‘30.

Ancora una volta la nostra Puglia brilla nelle sue bellezze, i vicoli, le strade, le case di una Taranto vecchia hanno fatto da cornice ai primi mesi del set.

«”La Capera”, la parrucchiera e le sue chiacchiere di quartiere saranno nella il mio piccolissimo personaggio», fa sapere l’attrice messapica che ringrazia così chi l’ha voluta inserire nel cast. «Rivolgo la mia gratitudine ad Azzurra Martino per aver avuto un pensiero per me. E un pensiero va a me stessa, che crede nella sua Puglia, nella lealtà della gente, nelle sue bellezze e nelle tante speranze. Credo sia un buon motivo – conclude - per sentirsi vivi e continuare a coltivare i propri sogni».

Complimenti alla brava Mara da parte della redazione de La Voce di Manduria.