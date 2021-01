Arnò accusa: pirateria musicale nelle promozioni pubbliche del sindaco

Al maestro compositore Ferdinando Arnò (e non solo a lui) non è proprio andato giù l’insulto rivoltogli indirettamente dall’assessore ai lavori pubblici, Piero Raimondo, pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco Gregorio Pecoraro, che lo definisce «ignorante e disinformato» a proposito dei pareri negativi espressi in merito al progetto del parco giochi in fase di realizzazione su un aiuola cementata di Piazza Giovanni XXIII e su come il comune stia impiegando le royalties e ristori di Manduriambiente.

Ed è proprio sui mancati diritti e ristori che il maestro Arnò prende con le mani nel sacco il gruppo Pecoraro accusandolo di pirateria musicale.

«Io, di 'Royalties' me ne intendo assai, in particolare, di “diritti di sincronizzazione” da cui derivano», afferma Arnò che spiega: «Qualsiasi abbinamento di una musica a delle immagini deve essere autorizzato, a meno che non sia a scopo meramente didattico, o giornalistico».

Detto questo, Arnò fa sapere di aver scoperto che l’amministrazione comunale avrebbe “piratato” alcuni brani musicali (cioè non pagando i diritti agli autori), utilizzati durante gli eventi organizzati dall’ente o per la promozione di essi.

Attingendo alla banca dati in suo possesso e da esperto della materia, l’artista ha scoperto almeno sette casi di pirateria musicale (uno lo aveva scoperto anche Facebook che aveva reso muto il video in cui il sindaco e gli assessori auguravano buon Natale ai manduriani utilizzando impropriamente una base musicale con diritti d’autore). Di seguito l’elenco dei sette casi di pirateria smascherati da Arnò.

- Fiabe Comuni (23/12): Mozart: Piano Sonata No.17 in B flat, K.570 - 2. Adagio, interpretata da Mitsuko Uchida diritti discografici Universal Music Group

- Fiabe Comuni (24/12): Mozart: Piano Sonata in F major, K. 280- 2nd mov. Adagio, interpretata da Mitsuko Uchida diritti discografici di proprietà Universal Music Group

- Fiabe Comuni (29/12): Mozart: Piano Sonata No. 15 in F Major, K. 533/494 - 2. Andante, interpretata da Mitsuko diritti discografici di proprietà Universal Music Group

- Buon Natale (24/12): Santa Claus is Coming to Town - Frank Sinatra, concessa da SME (a nome di Columbia/Legacy)diritti editoriali Sony Music

- Buon Natale (26/12):Santa Claus is coming to town (versione per chitarra) diritti editoriali Sony Music

- Casa D' Arte (15/12) Vacaciones da Ultra Sound Music library

- Missiroli (19 dicembre) Cello suite #1 di Bach diritti discografici Golden Deer Music

«Mai ho visto una cosa del genere, stiamo parlando di totale pirateria, sì, così si chiama, questo è il termine giusto», commenta infine Arnò.