Calcio, il Manduria ospita il Maglie con pubblico ridotto e la diretta su La Voce

Si torna in campo, anche se, parafrasando Lorenzo il Magnifico, "del doman non v'è certezza". Il Manduria, costretto, nel turno precedente, ad una forzata sosta ai box dal dilagare dei contagi Covid, ospita il Maglie. Nonostante non sia stato possibile ripristinare il manto erboso, in condizioni decisamente non ottimali, si gioca al "Dimitri", un plus non trascurabile per una squadra alla ricerca del primo successo stagionale.

Paradossalmente, nella domenica che potrebbe di poco precedere un nuovo lockdown generale , ricompare il pubblico sulla platea dell'Eccellenza, pur se in misura che definire ridotta è un eufemismo.

Basti considerare che i tifosi che potranno assistere al match del Comunale saranno solo trenta. In concomitanza col ritorno all'ora solare lo start è previsto alle quattordici e trenta, agli ordini di Pietro Dicorato, fischietto della sezione AIA di Barletta. Come da tradizione sarà possibile seguire il mio reportage sul sito ufficiale e su canali social de "LA VOCE".

Maurizio Pasculli