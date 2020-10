"Il calcio biancoverde non si ferma", l'impegno della compagine dopo la bufera

Stop alla navigazione a vista nel Manduria Calcio. Situazione fluida, in via di definizione. Abbisognevole di chiarimenti, di conferme. Di questa esigenza, improcrastinabile, hanno preso responsabilmente coscienza i vertici societari. In un summit, convocato d'urgenza, e svoltosi nella tarda serata di ieri il consiglio esecutivo ha affrontato, e definito, alcuni aspetti , organizzativi e gestionali, di vitale importanza anche, e soprattutto, alla luce delle ultime vicende giudiziarie che hanno interessato i vertici societari. Il programma stilato per la stagione in corso resta mutato. E va attuato.

Nessun disimpegno, quindi. Ne, tantomeno, alcun ammutinamento. Tutti ai propri posti a certificare la propria professionalità e l'incondizionata dedizione alla causa. A breve verrà ridisegnato l'organigramma societario teso a colmare le contingenti lacune. A certificare la volontà di andar avanti la conferma del ripristino del manto erboso del "Dimitri ". I lavori dovrebbero cominciare a brevissimo termine. Rammentiamo che questa sarà una domenica di riflessione per i biancoverdi, costretti ad una sosta forzata complice in conclamato caso Covid nella rosa del Gallipoli, avversario designato.

Maurizio Pasculli