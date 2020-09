Esordio fuori casa dei Biancoverdi con la diretta su La Voce di Manduria

Brama di normalità, anelito di ripartenza. Uno squarcio di luce nelle tenebre. La tanto attesa fase post Covid è di là da venire. L’élite pugliese si presenta col prologo della Coppa Italia. Prolusione che per il Manduria propone il doppio confronto con la Deghi Lecce. Gara d’andata domenica nel fortino dei salentini in quel di San Pietro in Lama, retour match, sette giorni dopo, al “Dimitri”.In ottica superamento turno vige la normativa Uefa che, in caso di parità attribuisce valore doppio alle marcature realizzate in trasferta.

Se l’esito della doppia contesa dovesse, ulteriormente, risultare in equilibrio il passaggio del turno sarà decretato dai calci di rigore.

L’esordio stagionale dei messapici potrà essere seguito dai tifosi grazie a “La Voce di Manduria” che trasmetterà la video cronaca sul proprio sito ufficiale e sui canali social, con il commento affidato al sottoscritto e il supporto di Leonardo Attanasio. Appunta- mento a partire dalle quindici e trenta.

Maurizio Pasculli