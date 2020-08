I biancoverdi confermano il veterano degli under Giuseppe Conte

È arrivata oggi, dal Presidente Palmisano, la conferma per il veterano degli under, Giuseppe Conte. Per il centrocampista offensivo, al terzo anno di fila nel Manduria, sarà l’ultima stagione nello status di under. Tarantino, classe 2001, è cresciuto calcisticamente tra Hellas Taranto (società non più esistente), Arsenal Taranto e Delfini Ionici per poi approdare direttamente a Manduria dove ha letteralmente bruciato le tappe aggregandosi alla prima squadra.

Due stagioni giocate e due promozioni conquistate, praticamente un talismano. Conte ha tecnica, dinamicità, visione di gioco, è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli dalla mediana in su mantenendo comunque un rendimento costante.

Ecco quanto ha dichiarato:“Sono molto soddisfatto della conferma in biancoverde, questo significa aver fatto bene negli anni passati e credo sia l'obiettivo principale di ogni calciatore. Le conferme ti danno la possibilità di continuare a lottare per la maglia a cui sei legato. Voglio fare bene, voglio dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo prefissato. Giocare nell’UG Manduria Sport, per me, è qualcosa di unico, sono qui da 3 anni ormai e questi colori mi appartengono. Ai nostri tifosi dico di continuare a sostenerci come hanno sempre fatto. Quest'anno sarà una battaglia per noi, in campo, e per loro sugli spalti e solo insieme possiamo farcela. Sono legato tantissimo ai tifosi del Manduria, sono il nostro dodicesimo uomo in campo". (Ufficio stampa Ug Manduria)