Yari Pizzi nuovo portiere per il Manduria prestato dal Gravina

Si chiama Yari Pizzi ed è di Manduria il nuovo portiere under, classe 2002, che il presidente Palmisano è riuscito a strappare alla concorrenza. Un lavoro chirurgico da parte del numero uno biancoverde capace di convincere, con tanti ringraziamenti, la società barese dell’FBC Gravina. Yari è emigrato per esigenze calcistiche ma è sempre stato legato ai colori della sua città, dove è cresciuto calcisticamente. I primi passi nell’agonistica li ha mossi nel Sava (tre anni) per poi approdare al Rotonda dove ha giocato nella Juniores nazionale aggregandosi alla prima squadra in serie D (stagione 2017/18 - retrocesso).

Il campionato 2018/19 lo ha iniziato in Eccellenza, sempre nel Rotonda, per trasferirsi a Gravina, nella finestra di mercato invernale, ricoprendo il ruolo di secondo. Un giovane portiere di ottime prospettive, reattivo, agile, scattante ottimo nelle uscite uno contro uno.

Ecco le dichiarazioni di Yari Pizzi: “Sono molto felice di poter tornare a casa e giocare per la squadra della mia città. Le prime partite in assoluto che ho visto da piccolo sono state proprio quelle del Manduria al Dimitri. Ammiravo i miei primi idoli: Giovanni Malagnino, Alessio Zaccaria, Nanni Riezzo ed Angelo De Marco, quest’anno ci giocherò insieme, avrò modo di condividere lo spogliatoio. Per la prossima stagione c’è tanto entusiasmo, l’ho capito parlando con lo staff e con il presidente Palmisano, dopo anni finalmente il Manduria torna lì nelle categorie in cui merita di stare. Io, insieme ai miei compagni, faremo di tutto per valorizzare la piazza di Manduria, farla crescere ancora e rendere felice i tifosi che verranno a guardarci. Ai tifosi voglio dire che in campo darò sempre il massimo per la squadra della mia città. Mi auguro siano sempre numerosi e pronti ad incitarci perché sono loro la nostra carica, sono loro quella forza invisibile che in campo ci fa dare quel qualcosa in più".