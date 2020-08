Confermata l'Eccellenza per l’Ug Manduria Sport

Il presidente del Comitato Regionale FIGC, Tisci, in una diretta facebook ha confermato le indiscrezioni su un’Eccellenza articolata su 2 gironi da 14 squadre. Tra le ripescate, per la felicità di tutti i tifosi, ci sarà anche l’UG Manduria Sport. Dopo circa sei anni di assenza, il sodalizio messapico, ritorna nella serie A pugliese, un successo importante che riporta ai vertici calcistici regionali una società blasonata e storica del territorio tarantino. In poco piu’ di 24 mesi di guida alla società, il presidente Palmisano, ha ottenuto due promozioni consecutive, un record. Un operazione certosina condotta con impegno e passione grazie all’operato della dirigenza presente nella stagione 2018/19 con il salto dalla Prima Categoria alla Promozione e sottolineando il gran lavoro svolto nello scorso campionato.

La stagione passata, partita con l’obiettivo salvezza, si e’ poi rivelata speciale in tutti i sensi, andamento regolare in campionato con prestazioni di rilievo e tante soddisfazioni. A tal proposito va sottolineato in modo evidentissimo il lavoro del tecnico Gianluca Cosma e del preparatore atletico Fabrizio Mastrovito, artefici, insieme a tutti calciatori di un capolavoro.

Queste le parole del presidente Palmisano. “Sono commosso, questa decisione era nell’aria ma sentirla ufficializzata da parte della federazione e’ stata davvero un emozione indescrivibile. Abbiamo lavorato sodo, stiamo lavorando tantissimo e credo che sia il giusto premio per una società blasonata e importante come la nostra. Questo premio lo merito io, lo meritano i miei collaboratori, lo meritano i tecnici, lo meritano i calciatori che non si sono mai risparmiati, ma soprattutto i nostri tifosi che credono in noi e che non ci hanno mai abbandonato, lo merita tutta la città intera. Sono contentissimo, abbiamo raggiunto un traguardo importante l’UG Manduria Sport ritorna nel calcio che conta, dopo un periodo a tinte chiare e oscure finalmente tanti colori sgargianti. A settembre inizieremo a giocare e ci faremo trovare pronti per affrontare in modo impeccabile il campionato di Eccellenza. Sono davvero felice e non riesco, credo sia normale, ad esprimere tutta la mia gioia con delle parole appropriate.”