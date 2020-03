Manduria - Maglie a porte chiuse ma in diretta su La Voce

Anche il calcio dilettantistico è chiamato a fare i conti con l'emergenza del momento. Il covid-19, codifica scientifica del famigerato corona virus, fa paura e si riverbera in ogni ambito. In osservanza dei provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, anche la FIGC del tacco d'Italia ha, ufficialmente, comunicato l'obbligo di svolgimento a porte chiuse di tutti gli eventi agonistici del calcio dilettantistico pugliese fino al prossimo tre aprile.

Off limits, dunque, anche il "Nino Dimitri" di Manduria in occasione del match che, domenica, vedrà i biancoverdi impegnati nel difficile match casalingo contro il Maglie. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, un incrocio spartiacque per i due team. Per il Manduria un successo equivarrebbe ad uno step, probabilmente decisivo, sulla strada dei playoff. Per i magliesi è l'ultima chiamata in prospettiva over season. Vincere, per gli uomini del neo tecnico Orazio Mitri, significherebbe mantenere viva la fiammella della speranza.

Mai, come in questa circostanza, assume rilevanza sociale il servizio offerto da "La Voce di Manduria" in collaborazione con Antenna Sud. Crediamo che, in questa circostanza, il nostro consueto video racconto, in rigorosa diretta, della gara dei biancoverdi, assuma un significato particolare considerando la delicata contingenza. L'appuntamento per tutti gli appassionati, che potranno seguire l'evento sul sito ufficiale e sui social media de "La Voce", nonchè sul primo canale della piattaforma digitale di Antenna Sud, è per domenica. Collegamento alle quattordici e cinquanta con la telecronaca a cura di Maurizio Pasculli e le riprese di Leonardo Attanasio.