​San Giorgio - Don Bosco 2 – 1

Il Don Bosco esce sconfitto dal campo di San Giorgio ma a testa alta. Infatti, se sconfitta è avvenuta è stata di misura e, da quanto si è visto in campo, forse un pareggio sarebbe stato più equo. In ogni caso, la squadra di Sportelli deve accelerare, in quanto, deve accumulare i punti necessari per assicurarsi la salvezza. Domenica prossima i ragazzi di Sportelli dovranno vedersela in casa contro il Crispiano, altra squadra che sta lottando per la salvezza.



San Giorgio: Scarcia, Rateo, Quaranta (14’ s.t. Sperti), Calzaramo, Caputo, Bardoscia, Triuzzi (23’ s.t. Madella), Pizzolla, Novellino (30 s.t. Pupino), Lisi (47’ s.t. Sammarco), Chiri (37’ s.t. Tamburrano). A disp:Fornaro,Pizzolei, Cito, Delorenzo. All. Pappalardo



Don Bosco: Sagace, Mascia (23’ s.t. Cazzolla), Fistetto (11’ s.t. Di Comite), Caforio, Buccolieri, Mero, Alfarano (14’ s.t. De Nitto), Distratis, De Fazio (30’ s.t. Denisi), Gennari, Marzo (8’ s.t. Kandji). A disp.: Di Lauro, Prisciano, Stranieri, Noccia. All. Sportelli

Arbitro: Pezzolla di Bari

Marcatori: P.t.: 35’ Novellino, 40’ Lisi, 44’ De Fazio.

Note: Ammoniti: Rateo, Quaranta, Tamburrano, Caforio, Gennari, De Nitto.