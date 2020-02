​Don Bosco Manduria - Leonessa Erchie 1 - 0

Vittoria meritata per il Don Bosco che può aggiungere altri tre punti e portarsi in zona sicurezza, sempre più vicina alla salvezza. Una partita ad alto contenuto agonistico che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto senza risparmiare colpi. Il goal della vittoria giunge al 37’ ad opera di Denisi il quale, giunto sulla trequarti, riesce ad aggiustarsi la sfera e a far partire un bolide imparabile che si infrange in fondo alla rete difesa da Mummolo. Altre occasioni da rete, la traversa colpita da De Fazio al 21’, il palo colpito dagli avversari al 27’ della ripresa ad opera di Cazzolla, e il clamoroso palo di Denisi a tempo quasi scaduto.







Don Bosco: Polito, Mascia, Fistetto, Caforio (28’ s.t. Denisi), Buccolieri, Mero, Alfarano, Distratis, De Fazio ( 41’ s.t. Kandji) Gennari (49’ Di Comite), De Nitto (51’ Massafra). A disp.: Sagace, Prisciano, Cazzolla, Russo, Marzo. All. Sportelli.



Erchie: Mummolo, Rinaldi, Simmini, Brunetti, Recchia, Franciosa, Morleo F., Angelè, Santo (32’ s.t. Lorenzo), Baba, Bascia. A disp.: Contestabile, Cham, De Marco, Quintavalle, Ciccarese, Moccia, Solazzo, Busccoliero. All. Maci

Arbitro: Santoro di Taranto

Reti: 37’ p.t. Denisi