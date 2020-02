Il Don Bosco è in semifinale di Coppa Italia

C’è aria di festa negli spogliati del Demitri di Maruggio, stadio che ha adottato la squadra del Don Bosco in questo campionato. I ragazzi di Sportelli, hanno superato brillantemente il turno eliminando ai calci di rigore il coriaceo Massafra. Vanno dapprima in vantaggio i manduriani con De Fazio al 30’, gli ospiti pareggiano il conto al 57’ con Greco creando un risultato speculare rispetto all’andata e quindi si è dovuto procedere, come da regolamento, ai calci di rigore.

Ad avere la meglio il Don Bosco che va a segno 7 volte e quindi si qualifica alla semifinale il cui match di andata contro il Galatina si disputerà il 5 marzo mentre il ritorno si giocherà il 19 marzo. Questi gli autori della vittoria ai calci di rigore: De Nitto, Fistetto, Mero, Denisi,Gennari, Alfarano, Mascia.