Massafra – Don Bosco 1 – 1

Termina in parità il match di Coppa tra il Massafra e il Don Bosco Manduria. Un risultato che però premia più i padroni di casa che non la squadra manduriana. Infatti, l’undici di mister Sportelli, è andato più volte vicino al goal e più precisamente in un paio di occasioni con Aziz, quindi altre due di De Fazio e una di Gennari.

Va dapprima in vantaggio il Massafra al 31’ del primo tempo, su calcio di punizione battuto da De Comite. Risposta del Don Bosco allo scadere della prima frazione ad opera di Gennari,che realizza il pareggio,anch’egli su punizione. Dunque, positivissima la prestazione del Don Bosco che conferma ancora una volta di potersela giocare fino in fondo. Partita di ritorno contro il Massafra il 13 al Demitri di Maruggio.