Manduria - Brilla Campi 1-1

Forse questa contro il Brilla Campi, si potrebbe definire la più brutta partita giocata dai biancoverdi in questo campionato. Poca concentrazione in difesa, centrocampo impreciso e scarsa lucidità in fase conclusiva. Ungiudizio che potrebbe apparire troppo severo a chiunque ma non a chi ha assistito alla partita. Sin dalle prime battute, i manduriani sono apparsi impacciati nella retroguardia concedendo davvero troppo agli avversari che si sono affacciati più volte nella trequarti biancoverde. La reazione del Manduria si è iniziata a vedere appena al quarto d’ora con una serie di spunti individuali che però non hanno dato l’esito sperato. Gli avversari, non hanno esitato a sfruttare le indecisioni difensive, tant’è che al 38’ se non fosse stato per la bravura di De Marco sarebbero addirittura passati in vantaggio. In chiusura di tempo, da sottolineare i tentativi del Manduria con Tidiane e Danese sventati dal numero uno ospite.

Nella ripresa, al 9’ ospiti in dieci per l’espulsione di Caravaglio per doppia ammonizione. Stessa sorte toccherà al 14’ al giocatore del Manduria Napolitano. Il goal del momentaneo vantaggio biancoverde giunge al 21’ ad opera di Mummolo, mischia in area e guizzo del numero 11 manduriano che pone in rete. Reazione degli ospiti, dapprima con De Lorenzis al 25’ che costringe De Marco in angolo, poi Carlà il cui tiro viene deviato in corner quindi il goal del pareggio al 38’ ad opera di Iaia.